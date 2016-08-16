У Каліфорнії вирують лісові пожежі: згоріли майже 200 будинків, є постраждалі (відео)
У двох графствах штату оголошено надзвичайний стан.
У зв'язку з лісовими пожежами губернатор американського штату Каліфорнія Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан у двох графствах, де вогнем знищено, за останніми даними, майже дві сотні будинків. Про це пише Російська служба ВВС.
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У графстві Сан-Луїс-Обіспо полум'я лісової пожежі площею близько 17 квадратних кілометрів дісталося до 12 будівель. Тут опіки отримали двоє людей.
Пожежа в графстві Лейк площею близько 15 квадратних кілометрів дісталась до містечка Лоуер Лейк і знищила там 175 будівель - переважно житлових будинків, а також будівлю пожежної частини, пошту і кілька комерційних будівель.
Video shows what’s left of buildings charred by massive wildfire in Lower Lake, California. https://t.co/jSwHLugusehttps://t.co/l9VR2nwssv— ABC News (@ABC) August 16, 2016
Повідомлень про постраждалих немає, жителі згорілих будинків і будинків, яким загрожує вогонь, евакуйовані.
Швидкому поширенню пожежі сприяє багаторічна посуха, яка висушила дерева, майже сорокаградусна спека і сильний вітер.
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