У Каліфорнії вирують лісові пожежі: згоріли майже 200 будинків, є постраждалі (відео)

07:46, 16 серпня 2016
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У двох графствах штату оголошено надзвичайний стан.

REUTERS
REUTERS

У зв'язку з лісовими пожежами губернатор американського штату Каліфорнія Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан у двох графствах, де вогнем знищено, за останніми даними, майже дві сотні будинків. Про це пише Російська служба ВВС.

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У графстві Сан-Луїс-Обіспо полум'я лісової пожежі площею близько 17 квадратних кілометрів дісталося до 12 будівель. Тут опіки отримали двоє людей.

Пожежа в графстві Лейк площею близько 15 квадратних кілометрів дісталась до містечка Лоуер Лейк і знищила там 175 будівель - переважно житлових будинків, а також будівлю пожежної частини, пошту і кілька комерційних будівель.

Повідомлень про постраждалих немає, жителі згорілих будинків і будинків, яким загрожує вогонь, евакуйовані.

Швидкому поширенню пожежі сприяє багаторічна посуха, яка висушила дерева, майже сорокаградусна спека і сильний вітер.

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