В Україні сьогодні до +30°, місцями очікуються дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 16 серпня в Україні вдень до +30°, у деяких регіонах пройдуть дощі.
У столиці без опадів, удень +22°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с.
На українських дорогах температура підніметься до +29°, місцями очікуються дощі
У Львові 16 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +20°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +22°. Вітер західний та північно-західний, до 5.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +21°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +29°, вітер мінливий, до 4.9 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +23°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +28°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
У Краматорську у вівторок ясно, удень +27°. Вітер мінливий, легкий.
Погода на тиждень: в Україні до +34°, практично без опадів
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°