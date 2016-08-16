В Україні сьогодні до +30°, місцями очікуються дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 серпня в Україні вдень до +30°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

В Україні сьогодні практично без опадів / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У столиці без опадів, удень +22°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с.

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У Львові 16 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +20°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +22°. Вітер західний та північно-західний, до 5.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +21°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +29°, вітер мінливий, до 4.9 м/с.

В Україні сьогодні до +30° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +23°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +28°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Краматорську у вівторок ясно, удень +27°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

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