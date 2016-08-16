Сьогодні в Києві без опадів, повітря прогріється до +22°

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 серпня в столиці повітря прогріється до +22°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +16°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:48, а зайде у 20:14.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня в Україні вдень до +30°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

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