Сьогодні в Києві без опадів, повітря прогріється до +22°

08:30, 16 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 серпня в столиці повітря прогріється до +22°, опадів не очікується.

holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +16°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с.

На українських дорогах температура підніметься до +29°, місцями очікуються дощі

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:48, а зайде у 20:14.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня в Україні вдень до +30°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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