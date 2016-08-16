У Каліфорнії заарештували підозрюваного у підпалі лісів

09:24, 16 серпня 2016
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За підозрою у підпалі лісів у Каліфорнії (США) у понеділок, 15 серпня, був заарештований чоловік.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

Лісову пожежу в Іспанії локалізовали за 9 днів

Затриманий 40-річний Демін Пашилк, якого звинувачують по 17 пунктах порушення закону.

У результаті підпалів знищено 175 житлових будинків та підприємств, багатьом людям довелося покинути свої будинки.

Нагадаємо, у зв'язку з лісовими пожежами губернатор американського штату Каліфорнія Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан у двох графствах.

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