У Каліфорнії заарештували підозрюваного у підпалі лісів

За підозрою у підпалі лісів у Каліфорнії (США) у понеділок, 15 серпня, був заарештований чоловік.

Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

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Затриманий 40-річний Демін Пашилк, якого звинувачують по 17 пунктах порушення закону.

У результаті підпалів знищено 175 житлових будинків та підприємств, багатьом людям довелося покинути свої будинки.

Нагадаємо, у зв'язку з лісовими пожежами губернатор американського штату Каліфорнія Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан у двох графствах.