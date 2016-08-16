Сьогодні по Києву та області очікується гроза

10:17, 16 серпня 2016
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Сьогодні, 16 серпня, у Києві та області пройде гроза.

фото УНИАН
Сьогодні по Києву та області очікується гроза / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні до +30°, місцями очікуються дощі (карта)

"Вдень 16 серпня по Києву і області гроза", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні оголосили штормове попередження.

"16 серпня вночі в Карпатському регіоні, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях, вдень на більшій частині України грози, крім північних областей, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у південній частині та в центральних областях вдень місцями сильні дощі та шквали до 24 м/с", - повідомили в ДСНС.

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