Сьогодні, 16 серпня, у Києві та області пройде гроза.

Сьогодні по Києву та області очікується гроза / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вдень 16 серпня по Києву і області гроза", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні оголосили штормове попередження.

"16 серпня вночі в Карпатському регіоні, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях, вдень на більшій частині України грози, крім північних областей, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у південній частині та в центральних областях вдень місцями сильні дощі та шквали до 24 м/с", - повідомили в ДСНС.