У Росії ґрунт з'їхав у річку разом з автомобілем, є жертви

У районі міста Урай (РФ) у результаті підмиву ґрунту пласт дороги з'їхав у річку разом з автомобілем, загинули троє людей.

У Росії ґрунт з'їхав у річку разом з автомобілем / blog.drive24.co.uk

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу управління МНС РФ по округу.

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"За попередніми даними, НП сталася напередодні. Автомобіль, в якому знаходилися чотири людини, з'їхав у річку. Один зміг вибратися, троє загинули", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в районі 19:00 за московським часом 15 серпня.

"Автомобіль Honda їхав у районі річки Конда по ґрунтовій дорозі, внаслідок підмивання ґрунту пласт дороги зійшов у воду разом з автомобілем. Загинуло три людини: двоє чоловіків і жінка, усі вони місцеві жителі. Це нещасний випадок", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, рятувальники евакуювали близько 200 осіб з напівзатоплених легкових машин, рейсового автобуса і маршрутного таксі в декількох районах Москви.