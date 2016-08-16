На дорогах України місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +32°

13:00, 16 серпня 2016
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Сьогодні і в середу на українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями пройдуть дощі.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах України температура підніметься до +32° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями пройдуть дощі. Температура +22°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +28°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок очікуються опади, температура в дорозі +18° ... +24°. У середу очікуються схожі погодні умови, температура до +24°.

В Україні сьогодні до +30°, місцями очікуються дощі (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +28°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +29°.

У напрямку Харкова сьогодні в Полтавській області пройде дощ. Температура в дорозі до +24°. 17 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +24°... +26°.

За маршрутом Київ - Чернівці в Житомирській області очікується дощ з грозою, температура +22° ... +23°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до +25°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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