У центрі Києва зійшов зсув (фото)

13:23, 16 серпня 2016
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У суботу, 13 серпня, у Печерському районі Києва стався зсув.

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У Печерському районі Києва стався зсув facebook.com КАРС "Київська служба порятунку"

Про це повідомляє прес-служба комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку".

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"Проведено обстеження місця зсуву грунту за адресою: пров. Івана Мар’яненка, 7 у Печерському районі", - йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, через зсув зруйнувалася стара будівля гараж і впали дерева.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня, у Києві та області пройде гроза.

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