У результаті повені в Луїзіані загинули 7 осіб

14:43, 16 серпня 2016
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Через повені в американському штаті Луїзіана загинули 7 осіб.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Рятувальникам вдалося евакуювати десятки тисяч людей, з них 10 тис. знаходяться в притулках. За словами місцевих чиновників, число постраждалих, імовірно, збільшиться.

Крім того, вдалося врятувати багатьох тварин, сотню з них розмістили у місцевих притулках. Серед врятованих домашніх тварин кішки, собаки, птахи і навіть гризуни.

Нагадаємо, проливні дощі почалися в Луїзіані в п'ятницю і продовжувалися всі вихідні.

Губернатор Луїзіани Джон Біл Едвардс ввів у штаті надзвичайний стан, назвавши нинішню повінь безпрецедентною.

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