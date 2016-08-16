В Україні завтра до +31°, у західних областях пройдуть дощі (карта)

18:30, 16 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 17 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.

galleryua.com, viktort
В Україні завтра практично без опадів / galleryua.com, viktort

У Києві завтра без опадів, вночі +14°, вдень +24°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

На дорогах України місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +32°

У Львові 17 серпня пройде дощ, вночі - +8°, вдень +17°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі +9°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

У Вінниці В середу без опадів. Температура вночі +11°, вдень +23°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +16°, вдень +28°, вітер мінливий, легкий.

УНИАН
В Україні завтра до +31° / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +15°, вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +16°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично сонячну погоду, температура вночі +18°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, до 4.2 м/с.

У Краматорську у середу хмарно з проясненнями, температура вночі +16°, вдень +29°, вітер мінливий, легкий.

Злива затопила кілька районів Дніпропетровщини

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +16°, вдень +30°. Вітер східний та південно-східний, легкий.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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