В Україні завтра до +31°, у західних областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 17 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.
У Києві завтра без опадів, вночі +14°, вдень +24°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
На дорогах України місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +32°
У Львові 17 серпня пройде дощ, вночі - +8°, вдень +17°. Вітер західний та північно-західний, легкий.
У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі +9°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.
У Вінниці В середу без опадів. Температура вночі +11°, вдень +23°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +16°, вдень +28°, вітер мінливий, легкий.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +15°, вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +16°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично сонячну погоду, температура вночі +18°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, до 4.2 м/с.
У Краматорську у середу хмарно з проясненнями, температура вночі +16°, вдень +29°, вітер мінливий, легкий.
Злива затопила кілька районів Дніпропетровщини
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +16°, вдень +30°. Вітер східний та південно-східний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°