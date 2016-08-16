Метеорологи вважають, що сильні зливи - це нова кліматична норма.

Метеорологи назвали сильні зливи новою кліматичною нормою / УНІАН

Про це йдеться в матеріалі slon.ru.

Зокрема, оглядач Bloomberg Ерік Ростон відзначає, що в останні роки метеорологи стали краще розуміти та передбачати грози і смерчі. Згідно з дослідженнями, опади випадають рідше, але інтенсивність таких природних явищ підвищується.

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У своїй торішній публікації в журналі Nature австралійські і американські вчені припустили, що посилення опадів буде відбуватися на тлі загального потепління клімату на планеті.

"Кліматичні проекції на частину сторіччя показують продовження інтенсифікації щоденного максимального рівня опадів", - йдеться в статті.

У результаті впливу людини на клімат рівень вуглекислого газу в атмосфері в порівнянні з доіндустріальним часом збільшився на 40%.

Забруднювачі ловлять більше тепла, а більш тепла атмосфера утримує більше вологи (здатність атмосфери накопичувати вологу збільшується на 7% з потеплінням на кожен 1°С). Більше водяної пари означає більше води і штормів.

Згідно зі статистикою, зібраною в США, потужні опади (такі, які раніше вважалися подіями, що відбуваються раз на п'ять років) у 2001-2012 роках траплялися на 40% частіше "норми", а в 2015-му відбувалися на 80% частіше очікуваного. За оцінкою фахівців, залучених в американську програму National Climate Assessment, частішають саме сильні дощі.

Експерти стверджують, що сьогодні в світі рекордні опади трапляються на 12% частіше, ніж передбачає модель "як було б без глобального потепління".

Через дощове літо західні ЗМІ почали обговорювати ймовірність частішої появи вологих мікрошквалів - неочікуваних сильних злив, що виникають при проходженні купчасто-дощових хмар над зоною з сухим теплим повітрям. Bloomberg називає такі явища "дощовими бомбами". Але навіть якщо таке сильне словосполучення може вводити в оману, як вказують кліматологи, статистика сувора: минулий 2015 рік став найспекотнішим на Землі за всю історію спостережень (з 1880 року), а дощі, які б'ють старі рекорди, на всіх континентах трапляються все частіше.

Нагадаємо, через повені в американському штаті Луїзіана загинули 7 осіб.