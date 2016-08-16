У Києві завтра без опадів, вдень до +24°

19:00, 16 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 17 серпня в столиці без опадів, температура повітря вдень +24°.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +19°.

На дорогах України місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +32°

Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:50, а зайде о 20:12.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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