У Києві завтра без опадів, вдень до +24°

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 серпня в столиці без опадів, температура повітря вдень +24°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +19°.

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Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:50, а зайде о 20:12.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.