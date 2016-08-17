Сьогодні в Україні до +31°, у західних областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 17 серпня, в Україні вдень до +31°, у деяких регіонах пройдуть дощі.
У столиці без опадів, удень +25°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.
На дорогах України місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +32°
У Львові 17 серпня пройде дощ, температура повітря вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +19°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу без опадів. Температура +24°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +28°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +27°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +28°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.
У Краматорську в середу ясно, вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.
Метеорологи назвали сильні зливи новою кліматичною нормою
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°