Сьогодні в Україні до +31°, у західних областях пройдуть дощі (карта)

08:05, 17 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 17 серпня, в Україні вдень до +31°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

фото УНИАН
В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +25°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

На дорогах України місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +32°

У Львові 17 серпня пройде дощ, температура повітря вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +19°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу без опадів. Температура +24°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +28°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +31° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +27°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +28°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.

У Краматорську в середу ясно, вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.

Метеорологи назвали сильні зливи новою кліматичною нормою

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

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