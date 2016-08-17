У Києві сьогодні без опадів, температура підніметься до +25°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 17 серпня, у столиці повітря прогріється до +25°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +19°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:50, а зайде о 20:12.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Україні вдень до +31°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.