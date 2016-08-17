Каліфорнію охопили лісові пожежі: евакуйовано 80 тисяч осіб (фото, відео)

Через бурхливі лісові пожежі каліфорнійська влада змушена евакуювати понад 80 тисяч осіб з графства Сан-Бернардіно.

REUTERS

Пожежа, що почалася вранці у вівторок, охопила територію площею понад шість тисяч гектарів. Під загрозою опинилися близько 34,5 тисяч будинків. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Як відомо, губернатор Каліфорнії Джеррі Браун оголосив в графстві, розташованому в 100 км на схід від Лос-Анджелеса, надзвичайний стан. З вогнем борються близько 700 пожежників.

Пожежа спалахнула в районі автостради, що зв'язує південь Каліфорнії і Лас-Вегас у штаті Невада. В результаті одна з ділянок шосе була закрита.

Причини пожежі ще не встановлені.

У загальній складності великі пожежі вирують в трьох графствах в Каліфорнії, за оцінками ЗМІ, вогонь охопив територію площею 121,4 гектара.

New wildfire spreads at staggering pace in California, U. S. #CalFire pic.twitter.com/zz7lrkCDNU — China Xinhua News (@XHNews) August 17, 2016

Днем раніше Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан у графствах Лейк і Сан-Луїс-Обіспо.

Пожежа в графстві Лейк площею близько 15 квадратних кілометрів дісталася до містечка Лоуер Лейк і знищила там 175 будівель - переважно житлових будинків, а також будівлю пожежної частини, пошту і кілька комерційних будівель.

У графстві Сан-Луїс-Обіспо полум'я лісової пожежі площею близько 17 квадратних кілометрів спалило 12 будинків, а опіки отримали двоє людей.

Crews with ABC News' affiliate @ABC7 spot a 'firenado' twirling in midst of massive wildfire https://t.co/WDnJVVTRY7https://t.co/GLZBK0sjbi — ABC News (@ABC) August 17, 2016

Швидкому поширенню вогню сприяє багаторічна посуха, яка висушила дерева, майже сорокаградусна спека і сильний вітер.