Українців попереджають про погіршення погодних умов

За прогнозами Укргідрометцентру, 17 серпня в західній частині України місцями пройдуть грози.

У деяких областях сьогодні очікуються грози / volynnews.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

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"Намагайтеся не ходити попідрозлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Особливо обережними варто бути під час грози, адже це природне явище є досить небезпечним і може стати причиною виникнення надзвичайних подій", - йдеться в повідомленні.

Також 17 серпня внаслідок дощів на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) та річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,2-1,0 м. У мiсцях проходження сильних злив - формування значного місцевого стоку та селевих потоків.

Крім того, до 19 серпня у південній частині країни переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Громадян просять не провокувати пожежі у екосистемах, особливо на сільгоспугіддях, та дотримуватися елементарних правил безпеки.

Нагадаємо, у середу, 17 серпня, в Україні вдень до +31°, у деяких регіонах пройдуть дощі.