У штаті Індіана за ніч пронеслися 7 торнадо (відео)
В американському штаті Індіана в ніч на 15 серпня пронеслися відразу 7 торнадо.
Про це повідомляє The Weather Channel.
Під час одного з торнадо швидкість вітру досягала 178-217 км/ч. За даними рятувальників, торнадо зруйнували багато будинків в штаті, на щастя, ніхто не постраждав.
У Коннектикуті пройшла серія торнадо (фото)
Стихія на своєму шляху повалила дерева і знищила багато посівів.
"Люди кажуть, що по звуках торнадо був схожий на рухомий потяг. Мені здається, це було гірше", - розповів один з місцевих жителів.
@RyanFSloane pic.twitter.com/lNGRFHzF0O— clare hoover (@claremariee) August 15, 2016
Нагадаємо, через повені в американському штаті Луїзіана загинули 7 осіб. Рятувальникам вдалося евакуювати десятки тисяч людей, з них 10 тис. знаходяться в притулках. За словами місцевих чиновників, число постраждалих, імовірно, збільшиться.
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