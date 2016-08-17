У штаті Індіана за ніч пронеслися 7 торнадо (відео)

10:31, 17 серпня 2016
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В американському штаті Індіана в ніч на 15 серпня пронеслися відразу 7 торнадо.

twitter.com IndyWx.com
У штаті Індіана за ніч пронеслися 7 торнадо / twitter.com IndyWx.com

Про це повідомляє The Weather Channel.

Під час одного з торнадо швидкість вітру досягала 178-217 км/ч. За даними рятувальників, торнадо зруйнували багато будинків в штаті, на щастя, ніхто не постраждав.

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Стихія на своєму шляху повалила дерева і знищила багато посівів.

"Люди кажуть, що по звуках торнадо був схожий на рухомий потяг. Мені здається, це було гірше", - розповів один з місцевих жителів.

Нагадаємо, через повені в американському штаті Луїзіана загинули 7 осіб. Рятувальникам вдалося евакуювати десятки тисяч людей, з них 10 тис. знаходяться в притулках. За словами місцевих чиновників, число постраждалих, імовірно, збільшиться.

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