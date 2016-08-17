Число жертв повені в Луїзіані збільшилося до 11

11:47, 17 серпня 2016
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Від повеней, викликаних проливними дощами, у штаті Луїзіана (США) загинули 11 осіб.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомив губернатор штату Джон Бел Едвардс, передає ABC News. За його словами, повінь зруйнувала та пошкодила 40 тис. будинків.

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За інформацією місцевої поліції, 80% будинків в районі Батон-Руж можуть бути зруйновані.

У районі Лівінгстона за добу випало понад 53 см опадів.

Як повідомляв УНІАН, проливні дощі почалися в Луїзіані минулої п'ятниці і продовжувалися всі вихідні.

Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс ввів у штаті надзвичайний стан, назвавши нинішню повінь безпрецедентною.

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