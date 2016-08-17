На українських дорогах місцями очікуються дощі, температура до +29°

Сьогодні і в четвер на дорогах України температура підніметься до +29°, місцями пройдуть дощі.

На дорогах України до +29° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +24°... +29°. Завтра на цьому маршруті температура до +30°, місцями пройдуть дощі з грозами.

На трасі Київ - Ужгород у середу очікуються опади, температура в дорозі +16° ... +24°. У четвер невелика хмарність, температура до +25°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +31°, малохмарно. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +31°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +27°. 18 серпня на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура +25°... +27°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів +23° ... +25°. За даним напрямом у четвер невелика хмарність, температура до +25°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.