На українських дорогах місцями очікуються дощі, температура до +29°

13:00, 17 серпня 2016
693
0

Сьогодні і в четвер на дорогах України температура підніметься до +29°, місцями пройдуть дощі.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах України до +29° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +24°... +29°. Завтра на цьому маршруті температура до +30°, місцями пройдуть дощі з грозами.

На трасі Київ - Ужгород у середу очікуються опади, температура в дорозі +16° ... +24°. У четвер невелика хмарність, температура до +25°.

Сьогодні в Україні до +31°, у західних областях пройдуть дощі (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +31°, малохмарно. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +31°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +27°. 18 серпня на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура +25°... +27°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів +23° ... +25°. За даним напрямом у четвер невелика хмарність, температура до +25°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео) Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)
Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
81 %
761 мм
5.2 м/с
61 %
Стрічка новин