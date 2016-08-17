На Японію насувається тайфун "Чанту"
Метеорологічне агентство Японії 16 серпня попередило жителів країни про можливість повеней через наближення тайфуну "Чанту".
Про це повідомляє агентство Xinhua.
У Китаї через тайфун "Ніда" евакуювали 7 тис. осіб
Очікується, що "Чанту" викличе проливні дощі на північному сході Японії. Кількість опадів може досягти 250 мм.
Населення закликають готуватися до можливих повеней та зсувів.
Нагадаємо, від повеней, викликаних проливними дощами, в штаті Луїзіана (США) загинули 11 осіб. Повінь зруйнувала та пошкодила 40 тис. будинків.
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