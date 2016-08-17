Метеорологічне агентство Японії 16 серпня попередило жителів країни про можливість повеней через наближення тайфуну "Чанту".

На Японію насувається тайфун "Чанту" / NASA

Про це повідомляє агентство Xinhua.

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Очікується, що "Чанту" викличе проливні дощі на північному сході Японії. Кількість опадів може досягти 250 мм.

Населення закликають готуватися до можливих повеней та зсувів.

Нагадаємо, від повеней, викликаних проливними дощами, в штаті Луїзіана (США) загинули 11 осіб. Повінь зруйнувала та пошкодила 40 тис. будинків.