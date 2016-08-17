Сильна злива накрила Кривий Ріг (фото)
Ввечері 16 серпня на Кривий Ріг ринула злива, яка супроводжувалася сильним вітром.
Про це повідомляє місцеве видання 0564.ua.
Приблизно о 18:40 у Покровському районі за лічені секунди піднявся сильний вітер і одразу пішов дощ. У перші 10 хвилин він був настільки сильним, що люди не ризикували виходити з магазинів, станції швидкісного трамвая та інших будівель. У людей вітром виривало з рук парасольки, дощ йшов "стіною".
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Проте уже через 15 хвилин злива закінчилася і стих вітер, залишивши після себе глибокі калюжі на тротуарах та поламані гілки дерев.
Приблизно в цей же час у Центрально-Міському районі на пл. Звільнення піднявся сильний вітер.
Нагадаємо, 10 серпня в результаті несприятливих погодних умов (гроза, сильні пориви вітру) у трьох районах Дніпропетровської області сталося знеструмлення 22 населених пунктів.
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