Сильна злива накрила Кривий Ріг (фото)

14:53, 17 серпня 2016
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Ввечері 16 серпня на Кривий Ріг ринула злива, яка супроводжувалася сильним вітром.

0564.ua
Кривий Ріг накрила сильна злива / 0564.ua

Про це повідомляє місцеве видання 0564.ua.

Приблизно о 18:40 у Покровському районі за лічені секунди піднявся сильний вітер і одразу пішов дощ. У перші 10 хвилин він був настільки сильним, що люди не ризикували виходити з магазинів, станції швидкісного трамвая та інших будівель. У людей вітром виривало з рук парасольки, дощ йшов "стіною".

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Проте уже через 15 хвилин злива закінчилася і стих вітер, залишивши після себе глибокі калюжі на тротуарах та поламані гілки дерев.

Приблизно в цей же час у Центрально-Міському районі на пл. Звільнення піднявся сильний вітер.

0564.ua
Сильна злива продовжувалася приблизно 15 хвилин / 0564.ua
0564.ua
Кривий Ріг накрила сильна злива / 0564.ua

Нагадаємо, 10 серпня в результаті несприятливих погодних умов (гроза, сильні пориви вітру) у трьох районах Дніпропетровської області сталося знеструмлення 22 населених пунктів.

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