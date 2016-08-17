У результаті повені в Китаї загинули 7 осіб

У китайській провінції Шеньсі через повені загинули 7 осіб, одна дитина вважається зниклою безвісти.

Reuters

Про це повідомляє Xinhua.

Читайте також На Японію насувається тайфун "Чанту"

Повінь сталася в понеділок, 15 серпня, у місті Яньань. Через сильні дощі дві річки вийшли з берегів, внаслідок чого на дорозі змило п'ять машин. Понад 400 осіб були задіяні у пошуково-рятувальній операції, яка триває вже другий день.

Пасажирам двох автомобілів вдалося врятуватися, семеро пасажирів з трьох інших машин загинули. Рятувальники продовжують пошуки п'ятирічної дитини.

Нагадаємо, від повеней, викликаних проливними дощами, в штаті Луїзіана (США) загинули 11 осіб.