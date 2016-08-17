Завтра в Україні до +32°, у деяких регіонах очікуються опади (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +32°, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.

В Україні завтра практично без опадів / ukraina.ucoz.com

У Києві завтра дощ, вночі - +15°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 1.7 м/с.

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У Львові 17 серпня сонячно, вночі +11°, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +11°, вдень +23°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі +13°, вдень +23°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +16°, вдень +30°, вітер південний, слабкий.

В Україні завтра до +32° / УНІАН

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +16°, вдень +27°. Вітер східний, південно-східний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, до 1.9 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +18°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі +16°, вдень +29°, вітер східний та північно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +15°, вдень +30°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

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