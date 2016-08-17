Завтра в Україні до +32°, у деяких регіонах очікуються опади (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 18 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +32°, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.
У Києві завтра дощ, вночі - +15°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 1.7 м/с.
На українських дорогах місцями очікуються дощі, температура до +29°
У Львові 17 серпня сонячно, вночі +11°, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +11°, вдень +23°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі +13°, вдень +23°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +16°, вдень +30°, вітер південний, слабкий.
У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +16°, вдень +27°. Вітер східний, південно-східний, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, до 1.9 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +18°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі +16°, вдень +29°, вітер східний та північно-східний, легкий.
Сильна злива накрила Кривий Ріг (фото)
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +15°, вдень +30°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°