Завтра в Україні до +32°, у деяких регіонах очікуються опади (карта)

18:30, 17 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +32°, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.

ukraina.ucoz.com
В Україні завтра практично без опадів / ukraina.ucoz.com

У Києві завтра дощ, вночі - +15°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 1.7 м/с.

На українських дорогах місцями очікуються дощі, температура до +29°

У Львові 17 серпня сонячно, вночі +11°, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +11°, вдень +23°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі +13°, вдень +23°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +16°, вдень +30°, вітер південний, слабкий.

УНИАН
В Україні завтра до +32° / УНІАН

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +16°, вдень +27°. Вітер східний, південно-східний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, до 1.9 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +18°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі +16°, вдень +29°, вітер східний та північно-східний, легкий.

Сильна злива накрила Кривий Ріг (фото)

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +15°, вдень +30°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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