У Києві завтра пройде дощ, вдень температура підніметься до +25°

19:00, 17 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 18 серпня, у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +25°.

УНИАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +20°.

На українських дорогах місцями очікуються дощі, температура до +29°

Вітер мінливий, до 1.7 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:51, а зайде в 20:20.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +32°, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.

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