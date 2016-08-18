В Україні сьогодні до +32°, місцями очікуються дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 18 серпня в Україні вдень до +32°, у деяких регіонах пройдуть дощі.
У столиці сьогодні пройде дощ, удень +20°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
На українських дорогах місцями очікуються дощі, температура до +29°
У Львові 18 серпня сонячно, температура повітря вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +22°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці дощ. Температура +23°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +29°, вітер мінливий, до 4.8 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +31°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.
У Краматорську в четвер ясно, удень +30°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +29°. Вітер східний та південно-східний, до 5.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°