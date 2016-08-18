В Україні сьогодні до +32°, місцями очікуються дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 серпня в Україні вдень до +32°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

В Україні сьогодні практично без опадів / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +20°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

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У Львові 18 серпня сонячно, температура повітря вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +22°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці дощ. Температура +23°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +29°, вітер мінливий, до 4.8 м/с.

В Україні сьогодні до +32°/ УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +31°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.

У Краматорську в четвер ясно, удень +30°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +29°. Вітер східний та південно-східний, до 5.3 м/с.

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