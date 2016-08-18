У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +20°

08:30, 18 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 серпня у столиці повітря прогріється до +20°, пройде дощ.

УНИАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

На українських дорогах місцями очікуються дощі, температура до +29°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:51, а зайде в 20:10.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня в Україні вдень до +32°, в деяких регіонах пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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