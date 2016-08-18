У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +20°

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 серпня у столиці повітря прогріється до +20°, пройде дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:51, а зайде в 20:10.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня в Україні вдень до +32°, в деяких регіонах пройдуть дощі.

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