У Києві та області оголосили штормове попередження

09:31, 18 серпня 2016
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Сьогодні, 18 серпня, у столиці та Київській області грози та сильний вітер.

УНИАН
У Києві оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На українських дорогах місцями очікуються дощі, температура до +29°

"До кінця ночі та вранці 18 серпня грози, шквали 15-20 м/с, сильний дощ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 серпня, в Україні вдень температура підніметься до +32°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

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