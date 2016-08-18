У Києві та області оголосили штормове попередження

Сьогодні, 18 серпня, у столиці та Київській області грози та сильний вітер.

У Києві оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також На українських дорогах місцями очікуються дощі, температура до +29°

"До кінця ночі та вранці 18 серпня грози, шквали 15-20 м/с, сильний дощ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 серпня, в Україні вдень температура підніметься до +32°, у деяких регіонах пройдуть дощі.