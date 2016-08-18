Тайфун "Чанту" вирує у Японії

10:35, 18 серпня 2016
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На японську провінцію Хоккайдо в середу, 17 серпня, обрушився тайфун "Чанту". Людей попереджають про можливість повеней і зсувів.

NASA
Тайфун "Чанту" обрушився на Японію / NASA

Японське Метеорологічне агентство повідомило, що тайфун обрушився на південно-східну частини острова Хоккайдо. Пориви вітру досягали 144 км/год, повідомляє Xinhua.

У результаті повені в Китаї загинули 7 осіб

У регіоні було призупинено рух поїздів і скасовані заняття в школах.

У префектурі Івате на автобус впало дерево, постраждали двоє людей.

Тайфун також пройшов у регіоні Канто, де були затримані рейси в аеропорту. У деяких містах випало до 65 мм опадів.

Нагадаємо, від повеней, викликаних проливними дощами, в штаті Луїзіана (США) загинули 11 осіб.

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