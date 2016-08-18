Кількість жертв повені в Луїзіані зросла до 13

11:43, 18 серпня 2016
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Число загиблих в результаті масштабної повені в штаті Луїзіана (США) збільшилася до 13.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє ABC News з посиланням на місцевих чиновників.

У результаті повені в Китаї загинули 7 осіб

Повінь зруйнувала чи пошкодила близько 40 тис. будинків. Приблизно 8 тис. осіб були змушені переміститися до притулків після оголошення надзвичайного стану.

Нагадаємо, на японську провінцію Хоккайдо в середу, 17 серпня, обрушився тайфун "Чанту". Людей попереджають про можливість повеней і зсувів.

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