Від удару кульової блискавки на Ямалі (РФ) загинула дитина, ще три людини отримали опіки.

У Росії від удару кульової блискавки загинула дитина / weekend.perfil.com

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на СК РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу.

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"НП сталася ввечері 17 серпня на віддаленому від Салехарда мисі Няруй-Салі в Приуральському районі. До чуму оленярів залетіла кульова блискавка, від удару якої загинув хлопчик. Також опіки отримали дві його сестри і мама. Постраждалі доставлені в окружну лікарню Салехарда", - сказала старший помічник керівника слідчого управління СК РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу Олена Дем'янова.

Нагадаємо, під час грози в Гонконзі зафіксували 5 тис. ударів блискавок.