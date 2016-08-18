У Росії від удару кульової блискавки загинула дитина

12:19, 18 серпня 2016
652
0

Від удару кульової блискавки на Ямалі (РФ) загинула дитина, ще три людини отримали опіки.

weekend.perfil.com
У Росії від удару кульової блискавки загинула дитина / weekend.perfil.com

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на СК РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу.

Під Одесою на фестивалі Z-Games від удару блискавки загинула людина

"НП сталася ввечері 17 серпня на віддаленому від Салехарда мисі Няруй-Салі в Приуральському районі. До чуму оленярів залетіла кульова блискавка, від удару якої загинув хлопчик. Також опіки отримали дві його сестри і мама. Постраждалі доставлені в окружну лікарню Салехарда", - сказала старший помічник керівника слідчого управління СК РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу Олена Дем'янова.

Нагадаємо, під час грози в Гонконзі зафіксували 5 тис. ударів блискавок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео) Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
81 %
761 мм
5.2 м/с
61 %
Стрічка новин