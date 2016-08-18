Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура підніметься до +30°

13:00, 18 серпня 2016
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Сьогодні і завтра на українських дорогах місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +30°.

УНИАН
На українських дорогах місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройдут дощі. Температура +20°... +30°. Завтра на цьому маршруті температура до +29°, практично без опадів.

На трасі Київ - Ужгород у четвер малохмарно, температура в дорозі +19° ... +24°. У п'ятницю практично без опадів, температура до +24°.

В Україні сьогодні до +32°, місцями очікуються дощі (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті очікуються схожі погодні умови, температура до +30°.

У напрямку Харкова сьогодні у Київській та Полтавській областях пройдуть дощі. Температура в дорозі до +28°. 19 серпня на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура +25°... +28°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні у Київській та Житоирской областях очікуються опади, +20° ... +24°. За даним напрямком в п'ятницю невелика хмарність, температура до +27°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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