Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура підніметься до +30°
Сьогодні і завтра на українських дорогах місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +30°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройдут дощі. Температура +20°... +30°. Завтра на цьому маршруті температура до +29°, практично без опадів.
На трасі Київ - Ужгород у четвер малохмарно, температура в дорозі +19° ... +24°. У п'ятницю практично без опадів, температура до +24°.
В Україні сьогодні до +32°, місцями очікуються дощі (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті очікуються схожі погодні умови, температура до +30°.
У напрямку Харкова сьогодні у Київській та Полтавській областях пройдуть дощі. Температура в дорозі до +28°. 19 серпня на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура +25°... +28°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні у Київській та Житоирской областях очікуються опади, +20° ... +24°. За даним напрямком в п'ятницю невелика хмарність, температура до +27°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°