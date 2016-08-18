У Харкові розквітла весняна магнолія
У Харківському ботанічному саду посеред серпня розквітла весняна магнолія.
Про це повідомляє ТСН.
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Великі рожеві та білі квітки різних сортів розпустилися одразу на кількох деревах у міському ботанічному саду. Ботаніки кажуть, що пуп'янки мали розпуститися лише за рік, але засуха не дала заснути брунькам на зиму, і вони розвилися у квітки.
Водночас, за словами науковців, літнє цвітіння рослинам може лише зашкодити.
"Ця посуха, спека інтенсивна, температура дуже висока - вони спровокували порушення спокою цих бруньок і вони рушили в зростання. Ті квітки, які розкрилися зараз, вони вже не зацвітуть навесні, коли магнолія в самому цвіті", - сказав директор Харківського ботанічного саду Олександр Альохін.
Нагадаємо, за даними NASA, липень 2016 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію метеорологічних спостережень, тобто за останні 136 років.
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