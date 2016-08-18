У Харкові розквітла весняна магнолія

14:37, 18 серпня 2016
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У Харківському ботанічному саду посеред серпня розквітла весняна магнолія.

УНІАН
У Харкові розквітла весняна магнолія  / УНІАН

Про це повідомляє ТСН.

Червень-2016 став найспекотнішим в сучасній історії

Великі рожеві та білі квітки різних сортів розпустилися одразу на кількох деревах у міському ботанічному саду. Ботаніки кажуть, що пуп'янки мали розпуститися лише за рік, але засуха не дала заснути брунькам на зиму, і вони розвилися у квітки.

Водночас, за словами науковців, літнє цвітіння рослинам може лише зашкодити.

"Ця посуха, спека інтенсивна, температура дуже висока - вони спровокували порушення спокою цих бруньок і вони рушили в зростання. Ті квітки, які розкрилися зараз, вони вже не зацвітуть навесні, коли магнолія в самому цвіті", - сказав директор Харківського ботанічного саду Олександр Альохін.

Нагадаємо, за даними NASA, липень 2016 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію метеорологічних спостережень, тобто за останні 136 років.

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