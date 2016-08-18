В Україні завтра до +33°, практично без опадів (карта)

18:30, 18 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +33°, практично без опадів.

panoramio.com, Lyubov Frolova HD
В Україні завтра практично без опадів / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У Києві завтра без опадів, вночі +14°, вдень +23°. Вітер мінливий, до 1.8 м/с.

Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура підніметься до +30°

У Львові 18 серпня малохмарно, уночі +11°, вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +12°, вдень +25°. Вітер східний та південно-східний, до 2.3 м/с.

У Вінниці в п'ятницю очікується дощ з грозою. Температура вночі +15°, вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +19°, вдень +31°, вітер мінливий, легкий.

УНИАН
Завтра в Україні до +33° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +16°, вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, до 2.4 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +18°, вдень +33°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +19°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі +16°, вдень +28°, вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +20°, вдень +29°. Вітер мінливий, слабкий.

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