На заході Канади вирує лісова пожежа (відео)

16:02, 18 серпня 2016
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У районі канадського міста Келоуна розпочалася лісова пожежа, у регіоні оголосили про евакуацію.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє CBC News.

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Пожежа почалася приблизно в 15 км від міста Келоуна в провінції Британська Колумбія, вогонь встиг знищити 2,8 га лісу.

Численних туристів просять бути готовими покинути свої готелі в будь-який час.

За словами місцевих жителів, у регіоні подібних ситуацій "ніколи не було".

Нагадаємо, через лісові пожежі каліфорнійська влада змушена евакуювати понад 80 тисяч осіб з графства Сан-Бернардіно.

Пожежа, що почалася вранці у вівторок, охопила територію площею більше шести тисяч гектарів. Під загрозою опинилися близько 34,5 тисяч будинків.

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