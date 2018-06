На заході Канади вирує лісова пожежа (відео)

Про це повідомляє CBC News.

Читайте також У Каліфорнії заарештували підозрюваного у підпалі лісів

Пожежа почалася приблизно в 15 км від міста Келоуна в провінції Британська Колумбія, вогонь встиг знищити 2,8 га лісу.

Численних туристів просять бути готовими покинути свої готелі в будь-який час.

За словами місцевих жителів, у регіоні подібних ситуацій "ніколи не було".

So close to a wild fire here in #Kelowna! pic.twitter.com/gpaOcDJAWV