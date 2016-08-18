Завтра у Києві опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +23°

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 серпня у столиці без опадів, температура повітря вдень +23°.

У Києві завтра без опадів / nastol.com.ua

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +21°.

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Вітер мінливий, до 1.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:53, а зайде о 20:08.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 19 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +33°, практично без опадів.