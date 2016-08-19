В Україні сьогодні до +34°, практично без опадів (карта)

08:04, 19 серпня 2016
779
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 серпня, в Україні вдень до +34°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

galleryua.com, viktort
В Україні сьогодні практично без опадів / galleryua.com, viktort

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 2.7 м/с.

Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура підніметься до +30°

У Львові 19 серпня сонячно, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +25°. Вітер східний та південно-східний, до 2.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю невелика хмарність. Температура +25°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +31°, вітер західний і північно-західний, до 3,4 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +34° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +25°, вітер східний, легкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +29°. Вітер східний і північно-східний, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Краматорську в п'ятницю ясно, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

Сильна злива накрила Кривий Ріг (фото)

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
81 %
761 мм
5.2 м/с
61 %
Стрічка новин