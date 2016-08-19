В Україні сьогодні до +34°, практично без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 серпня, в Україні вдень до +34°, у деяких регіонах пройдуть дощі.
У столиці сьогодні пройде дощ, удень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 2.7 м/с.
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У Львові 19 серпня сонячно, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +25°. Вітер східний та південно-східний, до 2.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю невелика хмарність. Температура +25°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +31°, вітер західний і північно-західний, до 3,4 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +25°, вітер східний, легкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +29°. Вітер східний і північно-східний, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Краматорську в п'ятницю ясно, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°