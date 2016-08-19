В Україні сьогодні до +34°, практично без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 серпня, в Україні вдень до +34°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

В Україні сьогодні практично без опадів / galleryua.com, viktort

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 2.7 м/с.

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У Львові 19 серпня сонячно, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +25°. Вітер східний та південно-східний, до 2.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю невелика хмарність. Температура +25°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +31°, вітер західний і північно-західний, до 3,4 м/с.

В Україні сьогодні до +34° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +25°, вітер східний, легкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +29°. Вітер східний і північно-східний, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Краматорську в п'ятницю ясно, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

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