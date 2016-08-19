Сьогодні в Києві очікується дощ з грозою, вдень повітря прогріється до +23°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 серпня, у столиці повітря прогріється до +23°, пройде дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:53, а зайде о 20:08.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня в Україні вдень до +34°, в деяких регіонах пройдуть дощі.

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