Сьогодні в Києві очікується дощ з грозою, вдень повітря прогріється до +23°

08:30, 19 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 серпня, у столиці повітря прогріється до +23°, пройде дощ.

tivasyk.info
У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура підніметься до +30°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:53, а зайде о 20:08.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня в Україні вдень до +34°, в деяких регіонах пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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