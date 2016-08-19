Водіїв попереджають про сильний туман у Києві

Сьогодні, 19 серпня, у Києві очікується туман. Зранку видимість становить 200-500 м.

Зранку видимість становить 200-500 / УНІАН

Про це повідомляє Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

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Правоохоронці радять водіям бути особливо уважними та обережними, під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.

"Під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, не перевищуйте швидкість", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 серпня, у столиці повітря прогріється до +23°, пройде дощ.