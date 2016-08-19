В Україні оголосили штормове попередження
У п'ятницю, 19 серпня, у багатьох областях очікуються грози, шквали 15-20 м/с та град.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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"Вдень 19 серпня у північних, більшості центральних областей окремі грози, шквали 15-20 м/с та град, вранці місцями туман", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 19 серпня у Києві очікується туман. Зранку видимість становить 200-500 м.
Правоохоронці радять водіям бути особливо уважними та обережними, під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.
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