У четвер, 18 серпня, китайської провінції Гуандун дістався тайфун "Дьянму".

У Китаї вирує новий тайфун / Xinhua

Про це повідомляє агентство Xinhua.

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Очікується, що восьмий за цей рік тайфун принесе до Китаю сильні дощі, які можуть викликати зсуви.

"Дьянму" рухається на захід країни зі швидкістю 20 км/год. За прогнозами, тайфун охопить півострів Лейчжоу.

В острівній провінції Хайнань евакуювали понад 40 тис. осіб. На острові припинено залізничне сполучення, аеропорти скасували кілька рейсів.

Нагадаємо, на японську провінцію Хоккайдо в середу, 17 серпня, обрушився тайфун "Чанту". Людей попереджають про можливість повеней і зсувів.