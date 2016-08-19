На вихідних в Україні до +36°, у більшості областей без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у більшості українських областей без опадів, температура підніметься до +36°.

На вихідних в Україні до +36° / mosaicon.hu

У столиці в суботу сонячно, температура повітря вночі +15°, вдень +26°. У неділю без опадів, +16°...+28°.

У Львові завтра ясно, вночі +15°, вдень +28°. У неділю невелика хмарність, +13°...+29°.

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Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних безхмарну погоду. Температура повітря в суботу вночі +15°, вдень +28°. У неділю вночі +14°, вдень +29°.

У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +13°...+27°. У неділю до +27°, без опадів.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду, температура вночі +18°, вдень +31°. У неділю також без опадів, температура +19°...+34°.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +19°...+30° невелика хмарність.

Прогноз на 20 серпня / УНІАН

Прогноз на 21 серпня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +19°, вдень +31°. У неділю дощ з грозою, температура повітря +22°...+35°.

У Сімферополі завтра гроза, +21°...+32°. У неділю +22°...+35°, малохмарно.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +20°, вдень +32°. У неділю будуть схожі погодні умови, температура підніметься до +35°.

У Краматорську в суботу невелика хмарність, температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю температура до +33°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра малохмарно, температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю +20°...+36°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю невелика хмарність, вночі +11°, вдень +22°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +13°, вдень +26°. У неділю практично безхмарно, вночі +14°, вдень до +27°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура +26°. У неділю температура вдень +28°, без опадів.

У Сваляві завтра ясно, +18°, у неділю сонячно, температура повітря +15° ...+26°.

У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +30°.

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У Бердянську в суботу без опадів, температура до +32°. У неділю температура до +35°, ясно.

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