На вихідних в Україні до +36°, у більшості областей без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у більшості українських областей без опадів, температура підніметься до +36°.
У столиці в суботу сонячно, температура повітря вночі +15°, вдень +26°. У неділю без опадів, +16°...+28°.
У Львові завтра ясно, вночі +15°, вдень +28°. У неділю невелика хмарність, +13°...+29°.
В Україні сьогодні до +34°, практично без опадів (карта)
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних безхмарну погоду. Температура повітря в суботу вночі +15°, вдень +28°. У неділю вночі +14°, вдень +29°.
У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +13°...+27°. У неділю до +27°, без опадів.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду, температура вночі +18°, вдень +31°. У неділю також без опадів, температура +19°...+34°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +19°...+30° невелика хмарність.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +19°, вдень +31°. У неділю дощ з грозою, температура повітря +22°...+35°.
У Сімферополі завтра гроза, +21°...+32°. У неділю +22°...+35°, малохмарно.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +20°, вдень +32°. У неділю будуть схожі погодні умови, температура підніметься до +35°.
У Краматорську в суботу невелика хмарність, температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю температура до +33°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра малохмарно, температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю +20°...+36°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю невелика хмарність, вночі +11°, вдень +22°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +13°, вдень +26°. У неділю практично безхмарно, вночі +14°, вдень до +27°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура +26°. У неділю температура вдень +28°, без опадів.
У Сваляві завтра ясно, +18°, у неділю сонячно, температура повітря +15° ...+26°.
У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +30°.
Сильна злива накрила Кривий Ріг (фото)
У Бердянську в суботу без опадів, температура до +32°. У неділю температура до +35°, ясно.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°