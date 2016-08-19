На популярних українських маршрутах без опадів, температура до +36°

На українських дорогах температура підніметься до +36°, практично без опадів.

На українських дорогах практично без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів, температура до +31°. Завтра на цьому маршруті без опадів. Температура в суботу +26°...+31°. У неділю в Одеській області очікується дощ з грозою, до +34°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +23°... +27°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +29°. У неділю в Закарпатській області пройде дощ, температура в дорозі +25°...+31°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні у Київській та Житомирській обласях пройде дощ. Температура в дорозі +23°...+28°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +26°...+28°. У неділю без опадів, +30°.

На Маріупольському напрямку практично без опадів, температура +23°...+30°. Завтра по цьому маршруту місцями пройдуть дощі. У неділю в Дніпропетровській і Запорізькій областях очікуються дощі , до +36°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі +23°... +26°. У суботу на цьому маршруті сонячно. У неділю без опадів, температура до 28 градусів тепла.

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