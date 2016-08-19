На популярних українських маршрутах без опадів, температура до +36°
На українських дорогах температура підніметься до +36°, практично без опадів.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів, температура до +31°. Завтра на цьому маршруті без опадів. Температура в суботу +26°...+31°. У неділю в Одеській області очікується дощ з грозою, до +34°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +23°... +27°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +29°. У неділю в Закарпатській області пройде дощ, температура в дорозі +25°...+31°.
На вихідних в Україні до +36°, у більшості областей без опадів (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні у Київській та Житомирській обласях пройде дощ. Температура в дорозі +23°...+28°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +26°...+28°. У неділю без опадів, +30°.
На Маріупольському напрямку практично без опадів, температура +23°...+30°. Завтра по цьому маршруту місцями пройдуть дощі. У неділю в Дніпропетровській і Запорізькій областях очікуються дощі , до +36°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі +23°... +26°. У суботу на цьому маршруті сонячно. У неділю без опадів, температура до 28 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°