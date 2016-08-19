В Атлантичному океані стався землетрус магнітудою 7,4 бали

14:28, 19 серпня 2016
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В Атлантичному океані біля Південних Сандвічевих островів сьогодні, 19 серпня, стався землетрус магнітудою 7,4 бали.

panoramio.com
В Атлантичному океані стався сильний землетрус / panoramio.com

Про це повідомляє Середземноморський сейсмологічний центр.

У Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,2 бали

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на північний схід острова Південна Георгія. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про жертви і руйнування не надходило.

Нагадаємо, як мінімум дев'ять осіб загинули і близько 40 отримали поранення в результаті землетрусу в гірській провінції Арекіпа на півдні Перу.

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