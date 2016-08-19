До кінця доби 19 серпня у столиці та Київській області очікуються грози.

У Києві та області до кінця доби очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 серпня по Київській області грози", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на вихідних у більшості українських областей без опадів, температура підніметься до +36°.