Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

16:14, 19 серпня 2016
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До 22 серпня у деяких областях переважатиме пожежна небезпека 5 класу.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"20-22 серпня в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, на півдні Донецької області та в Криму переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, на вихідних у більшості українських областей без опадів, температура підніметься до +36°.

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