Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

До 22 серпня у деяких областях переважатиме пожежна небезпека 5 класу.

REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також Каліфорнію охопили лісові пожежі: евакуйовано 80 тисяч осіб (фото, відео)

"20-22 серпня в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, на півдні Донецької області та в Криму переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, на вихідних у більшості українських областей без опадів, температура підніметься до +36°.