У В'єтнамі через тропічний шторм загинуло 3 людини
Тропічний шторм «Дяньму» обрушив сильні дощі на північні провінції В'єтнаму, поки відомо про 3 загиблих.
Як передає Stormnews, двоє людей стали жертвами зсуву в провінції Єнбай. Одна людина загинула в провінції Шонла.
Ще один чоловік пропав без вісті в провінції Лаокай.
В Ханої і провінції Віньфук поваленими деревами поранено 3 жителя. Сотні будинків зруйновані та пошкоджені.
У провінціях Єнбай та Лаокай через зсуви евакуйовані сотні сімей.
Метеорологи попереджають, що небезпека повеней в північних провінціях країни зберігається.
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