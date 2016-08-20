У В'єтнамі через тропічний шторм загинуло 3 людини

20:59, 20 серпня 2016
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Тропічний шторм «Дяньму» обрушив сильні дощі на північні провінції В'єтнаму, поки відомо про 3 загиблих.

/ youtube.com
Тайфун "Дяньму" погубив вже 3 жителів В'єтнаму / youtube.com

Як передає Stormnews, двоє людей стали жертвами зсуву в провінції Єнбай. Одна людина загинула в провінції Шонла.

Ще один чоловік пропав без вісті в провінції Лаокай.

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В Ханої і провінції Віньфук поваленими деревами поранено 3 жителя. Сотні будинків зруйновані та пошкоджені.

У провінціях Єнбай та Лаокай через зсуви евакуйовані сотні сімей.

Метеорологи попереджають, що небезпека повеней в північних провінціях країни зберігається.

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