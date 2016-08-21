До Японії підійшли одразу три тропічні шторми

Відразу три тропічні шторми, які отримали в поточному сезоні порядкові номери 9, 10 і 11, підійшли до Японії, несучи з собою штормовий вітер і зливи.

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За даними Головного метеорологічного агентства Японії, тиск в центрі потужного циклону "Миндуль" становить 985 гектопаскалів і буде поступово знижуватися. Швидкість вітру в центрі циклону дорівнює 25 метрів в секунду, а при поривах доходить до 35 метрів в секунду. В даний час шторм рухається в північному напрямку зі швидкістю близько 35 кілометрів на годину. Метеорологи прогнозують, що до понеділка, 22 серпня, циклон наблизиться до префектури Міе регіону Токай, а потім продовжить рух у бік регіону Канто і Токіо і далі на північ, передає РИА Новости.

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Інший циклон "Лионрок" повільно посувається в бік островів південної префектури Окінава і наблизиться до прибережних районів до 24 серпня. Тиск у центрі циклону становить 992 гектопаскалів і буде знижуватися. Швидкість вітру в центрі циклону дорівнює 18 метрів в секунду, а при поривах доходить до 25 метрів в секунду.

Третій тропічний шторм "Компасу" підійшов до північного острова Хоккайдо, який опинився кілька днів тому в центрі іншого потужного циклону "Консон". Тиск у центрі циклону становить 1000 гектопаскалів. Швидкість вітру в центрі циклону дорівнює 18 метрів в секунду, а при поривах доходить до 25 метрів в секунду.

Фахівці попереджають про підвищення висоти хвиль і закликають жителів регіонів, які проживають в районах можливого проходження циклонів, утриматися від виходу в море. Метеорологи також вказують на підвищену небезпеку зсувів в результаті проливних дощів.