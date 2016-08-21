До Японії підійшли одразу три тропічні шторми
Відразу три тропічні шторми, які отримали в поточному сезоні порядкові номери 9, 10 і 11, підійшли до Японії, несучи з собою штормовий вітер і зливи.
За даними Головного метеорологічного агентства Японії, тиск в центрі потужного циклону "Миндуль" становить 985 гектопаскалів і буде поступово знижуватися. Швидкість вітру в центрі циклону дорівнює 25 метрів в секунду, а при поривах доходить до 35 метрів в секунду. В даний час шторм рухається в північному напрямку зі швидкістю близько 35 кілометрів на годину. Метеорологи прогнозують, що до понеділка, 22 серпня, циклон наблизиться до префектури Міе регіону Токай, а потім продовжить рух у бік регіону Канто і Токіо і далі на північ, передає РИА Новости.
У В'єтнамі через тропічний шторм загинуло 3 людини
Інший циклон "Лионрок" повільно посувається в бік островів південної префектури Окінава і наблизиться до прибережних районів до 24 серпня. Тиск у центрі циклону становить 992 гектопаскалів і буде знижуватися. Швидкість вітру в центрі циклону дорівнює 18 метрів в секунду, а при поривах доходить до 25 метрів в секунду.
Третій тропічний шторм "Компасу" підійшов до північного острова Хоккайдо, який опинився кілька днів тому в центрі іншого потужного циклону "Консон". Тиск у центрі циклону становить 1000 гектопаскалів. Швидкість вітру в центрі циклону дорівнює 18 метрів в секунду, а при поривах доходить до 25 метрів в секунду.
Фахівці попереджають про підвищення висоти хвиль і закликають жителів регіонів, які проживають в районах можливого проходження циклонів, утриматися від виходу в море. Метеорологи також вказують на підвищену небезпеку зсувів в результаті проливних дощів.
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +18°
-
Дніпро+34°... +22°
-
Донецьк+37°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+35°... +23°
-
Івано-Франківськ+22°... +14°
-
Київ+26°... +19°
-
Кіровоград+29°... +21°
-
Луганськ+36°... +22°
-
Луцьк+25°... +17°
-
Львів+23°... +15°
-
Миколаїв+31°... +19°
-
Одеса+29°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+32°... +19°
-
Суми+29°... +18°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+31°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+23°... +16°
-
Черкаси+28°... +19°
-
Чернігів+27°... +18°
-
Чернівці+23°... +15°