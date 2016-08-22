В Україні сьогодні спека до +37°, на заході пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 серпня в Україні вдень до +37°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

Сьогодні в Україні до +37° / vividscreen.info

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +30°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.

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У Львові 22 серпня дощ з грозою, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок невелика хмарність. Температура до +29°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +34°, вітер мінливий, до 6.0 м/с.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +32°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +36°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +35°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +36°. Вітер східний та північно-східний, до 8.3 м/с.

У Краматорську в понеділок ясно, вдень +36°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +37°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

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