У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +30°

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 серпня у столиці повітря прогріється до +30°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +24°. Вітер північний і північно-східний, до 4.2 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:57, а зайде у 20:02.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня в Україні вдень до +37°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

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