В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 22 серпня, у багатьох областях України очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Сильна злива накрила Кривий Ріг (фото)
"22 серпня в західних областях (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Тернопільська, Рівненська, Волинська області), у південній частині (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень у західних областях місцями сильні зливи та шквали 24 м/с. Такі ж погодні умови спостерігатимуться вдень і в Житомирській та Вінницькій областях", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 22-23 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м. 22 серпня при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Нагадаємо, 22 серпня в Україні вдень до +37°, у деяких регіонах пройдуть дощі.
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Одеса+29°... +18°
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Сімферополь+32°... +19°
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