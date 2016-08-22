В Україні оголосили штормове попередження

09:28, 22 серпня 2016
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Сьогодні, 22 серпня, у багатьох областях України очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сильна злива накрила Кривий Ріг (фото)

"22 серпня в західних областях (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Тернопільська, Рівненська, Волинська області), у південній частині (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень у західних областях місцями сильні зливи та шквали 24 м/с. Такі ж погодні умови спостерігатимуться вдень і в Житомирській та Вінницькій областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 22-23 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м. 22 серпня при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Нагадаємо, 22 серпня в Україні вдень до +37°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

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